(AGENPARL) - Roma, 21 Marzo 2025

(AGENPARL) – Fri 21 March 2025 Università, Cattaneo: “Condanna per vile aggressione a militante AU”

“Condanniamo con fermezza la vile aggressione ai danni di un giovane militante di Azione Universitaria, avvenuta oggi nell’Ateneo di Pavia. L’università è luogo di cultura, istruzione e confronto democratico, chi mette in atto azioni violente mostra il lato più buio dell’ignoranza”.

Così in una nota Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia.

