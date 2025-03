(AGENPARL) - Roma, 21 Marzo 2025

(AGENPARL) – Fri 21 March 2025 UE: Barelli, Europa sia unita a difesa dei propri interessi

“Per Forza Italia e per il PPE l’ Europa deve essere unita a difesa e tutela dei propri interessi e dei propri confini, anche per poter condividere con i mercati internazionali politiche a favore dei cittadini italiani ed europei”.

Così Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, ai microfoni dei TG RAI, a margine del Convegno Internazionale ‘Acqua, cura delle risorsa e accesso universale’, organizzato dal Comitato One Water Italy.

