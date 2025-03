(AGENPARL) - Roma, 21 Marzo 2025

MINORI, ON. BRAMBILLA (COMM. INFANZIA): “DALLA CONSULTA GRANDE PASSO IN AVANTI, PARLAMENTO SEGUA”“Il nostro faro dev’essere sempre il superiore interesse del minore. Da questo punto di vista la sentenza della Corte costituzionale che apre anche ai single la possibilità di adottare minori stranieri rappresenta un grande passo avanti che amplia i diritti e le opportunità. Il Parlamento prenda spunto dalla decisione della Consulta per riformare, nella medesima direzione, la legge sulle adozioni. Non adeguarla ai cambiamenti intervenuti nella società significa lasciare in dolorosa attesa tanti bambini che hanno bisogno di una famiglia e tante famiglie, perché sempre di questo si tratta, che vorrebbero realizzare il proprio desiderio di genitorialità. Un Paese che vuole essere moderno e avanzato ha bisogno di una legge moderna e avanzata”. Così l’on. Michela Vittoria Brambilla (Noi moderati), presidente della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza.