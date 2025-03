(AGENPARL) - Roma, 21 Marzo 2025

Minori: Ferrante, sentenza Consulta è cambio di passo

“La pronuncia della Corte Costituzionale, che ha aperto all’adozione di bambini stranieri da parte dei single, rappresenta un passo in avanti significativo verso un sistema sempre più inclusivo e capace di garantire a tanti sfortunati minori stabilità e affetto familiare, restituendo loro speranza verso il futuro. La pronuncia tratteggia i confini di una società sempre più aperta e libera, che pone al centro la tutela e l’interesse dei bambini”. Lo dichiara in una nota il deputato azzurro e sottosegretario al Mit, Tullio Ferrante. “Forza Italia, che da sempre ha fatto della tutela dei diritti e delle libertà la propria bandiera, continuerà a rappresentare un punto di riferimento lungo il percorso verso l’abbattimento di pregiudizi e preclusioni illogiche e fuori dal tempo.

Auspico che si possa procedere con un intervento normativo chiaro ed equilibrato, nel solco dei principi che regolano le adozioni internazionali. L’obiettivo deve restare quello di offrire ai più piccoli un contesto familiare sicuro, all’interno di una società in continuo cambiamento e – conclude Ferrante – sempre più giusta e accogliente”

