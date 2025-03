(AGENPARL) - Roma, 21 Marzo 2025

(AGENPARL) – Fri 21 March 2025 Dazi: D’Attis: “Boccia incarna opposizione demagogica. Criticare è legittimo, ma prima bisogna capire”

“Le dichiarazioni di Francesco Boccia, presidente dei senatori dem, smascherano l’opposizione del Pd che prova a banalizzare questioni complesse, perchè non le comprende. L’azione del ministro Tajani è ben strutturata e orientata a una strategia concreta, non certo a un atteggiamento remissivo verso gli Stati Uniti. L’obiettivo è chiaro: tutelare le nostre imprese con un approccio pragmatico, basato su dati e soluzioni di buon senso. Favorire l’import dagli USA significa proprio questo: riequilibrare il mercato, aprire nuove opportunità e scongiurare danni economici causati dai dazi. Evidentemente la capacità di Tajani di trovare soluzioni concrete infastidisce qualcuno, specie chi fa della demagogia il principio che muove le critiche”. Così in una nota l’On. Mauro D’Attis di Forza Italia, Vicepresidente della Commissione parlamentare Antimafia.

