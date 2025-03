(AGENPARL) - Roma, 21 Marzo 2025

(AGENPARL) – Fri 21 March 2025 Dazi: Casasco, Misiani studi meglio, Tajani porta avanti linea lungimirante per sviluppare export Italia

“Forza Italia è sempre stata a favore del libero scambio, soprattutto all’interno dell’Occidente. Nei confronti degli Stati Uniti abbiamo un surplus di export di 42 miliardi: riequilibrare la bilancia commerciale ci consentirebbe di evitare i dazi che danneggerebbero realmente il nostro export. Un libero scambio sviluppato in un positivo rapporto commerciale con gli Stati Uniti potrebbe anche portare in futuro ad aumentare le nostre esportazioni: questo è il nostro obiettivo, sempre finalizzato alla crescita del Paese. Una linea che sta portando avanti con grande lungimiranza il nostro Ministro degli Esteri Antonio Tajani. Non capisco se il senatore del PD, Antonio Misiani, parla da responsabile dell’Economia del partito o da politico. Nel primo caso, dovrebbe studiare meglio. Se invece parla in veste di politico, dovrebbe dismettere i panni di responsabile del dipartimento Economia”.

Lo scrive in una nota Maurizio Casasco, responsabile del dipartimento Economia del partito.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma