(AGENPARL) - Roma, 21 Marzo 2025

(AGENPARL) – Fri 21 March 2025 Dazi: Caroppo (FI), “Prima di criticare operato Tajani, sarebbe bene comprenderlo”

“Se è comprensibile a tutti e non solo in Italia il grande lavoro che sta svolgendo il nostro Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, è sinceramente incomprensibile la nota del presidente dei senatori del Pd, Francesco Boccia, che, sembra più il riflesso delle tensioni interne al PD che una nota di critica che derivi da un’attenta analisi. Mentre il governo, con il Presidente Tajani e la Premier Meloni, lavora per scongiurare l’imposizione di dazi americani e per aprire nuovi mercati alle nostre imprese, la sinistra non trova di meglio che attaccare l’Italia, dimostrando di non comprendere nemmeno la differenza tra importazioni ed esportazioni. Ignorano perfino il fatto che, per evitare penalizzazioni sui nostri prodotti, sia necessario garantire agli Stati Uniti che i beni di cui abbiamo bisogno – e che non produciamo in quantità sufficiente – verranno acquistati da loro, anziché dalla Cina o da altri Paesi. Tajani, proprio oggi a Roma, era protagonista del più grande incontro a sostegno dell’export italiano mai realizzato, con oltre 1.500 imprese collegate. Le aziende hanno potuto apprezzare un approccio finalmente concreto e orientato ai risultati, un cambio di passo che darà frutti importanti. Ma c’è chi, ai fatti e ai risultati concreti, preferisce la vuota propaganda”. Così in una nota l’On. Andrea Caroppo (Forza Italia), vice presidente della Commissione Trasporti alla Camera.

