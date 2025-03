(AGENPARL) - Roma, 21 Marzo 2025

(AGENPARL) – Fri 21 March 2025 Dazi: Battilocchio (FI), “Boccia bocciato, da Tajani grande lavoro per l’export. Lui e il Pd polemizzano senza capire”

“Ben vengano critiche costruttive e spunti da opposizioni costruttive. Sono insopportabili invece polemiche senza costrutto e prive di senso come quelle sui dazi di Francesco Boccia, presidente dei senatori dem. Il lavoro del ministro Tajani è chiarissimo per chi conosce le nozioni basiche e la differenza tra importazioni ed esportazioni: ampliare le opportunità per le esportazioni italiane e scongiurare un conflitto commerciale con gli Stati Uniti sono obiettivi perfettamente perseguibili insieme e si integrano perfettamente in una strategia ben definita.

Boccia e Pd, invece che comprendere questa visione, criticano il Ministro per aver sottolineato l’importanza di aumentare le importazioni dagli USA, ma forse dovrebbero approfondire meglio la questione prima di parlare. Gli Stati Uniti stanno cercando di ridurre il loro disavanzo commerciale con l’Europa e per farlo chiedono ai paesi europei di acquistare più prodotti americani, in alternativa a quelli provenienti da mercati come la Cina o la Russia. Ignorare questo aspetto significa non capire come si possano evitare nuovi dazi. Viene da chiedersi se certi ambienti della sinistra preferiscano favorire gli acquisti da paesi extra-occidentali.” Così in una nota l’On. Alessandro Battilocchio (Forza Italia), responsabile elettorale del partito azzurro.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma