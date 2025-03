(AGENPARL) - Roma, 21 Marzo 2025

(AGENPARL) – Fri 21 March 2025 *Consulta, Zan (Pd): Sentenza storica, ora basta discriminazioni *

“La sentenza della Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittima

l’esclusione dalle adozioni internazionali delle persone single, è una

svolta storica. Perché mette al primo posto i diritti dei minori e la

libertà di autodeterminazione di ogni individuo. Ora il Parlamento

intervenga, adegui la normativa e cancelli ogni ostacolo ideologico. Meloni

e il suo Governo riconoscano una volta per tutte che ciò che conta è

l’amore, non lo stato civile. E adesso si vada oltre: questo diritto deve

essere esteso anche alle coppie omogenitoriali. Basta discriminazioni,

basta pregiudizi: ogni bambino ha diritto a una famiglia, e ogni famiglia

ha diritto ad essere riconosciuta.”

Così in una nota Alessandro Zan,responsabile Diritti nella segreteria

nazionale del Pd.

*Roma, 21 marzo 2025*

