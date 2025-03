(AGENPARL) - Roma, 20 Marzo 2025

(AGENPARL) – Thu 20 March 2025 *UE: BONAFONI (PD) STRUMENTALI GLI ATTACCHI A GUALTIERI*

“Le critiche di questi giorni contro la manifestazione di sabato a Roma

sono pretestuose e inaccettabili.

Questa polemica immotivata e infondata su un supposto sperpero di denaro

pubblico nasconde il reale obiettivo della strategia: oscurare le ragioni

di una manifestazione grande, pacifica e spontanea, che ha visto la

mobilitazione delle sindache e dei sindaci di centinaia di città italiane e

della società civile per rivendicare l’appartenenza a valori che

costituiscono patrimonio condiviso della storia italiana ed europea.

Quella stessa storia che viene oltraggiata e dileggiata in Parlamento da

chi sceglie invece di interpretare in maniera faziosa e inaccettabile le

radici europeiste della nostra Repubblica, nata anche grazie all’impegno e

al sacrificio di Spinelli, Ada ed Ernesto Rossi, Colorni, Ursula

Hirshmann”. Così Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria nazionale

del Partito Democratico con delega al Terzo Settore e all’Associazionismo.

Roma, 20 marzo 2025

Alla luce dei principi di cui al D.lgs. 196/03 e al Regolamento UE

2016/679 in materia di protezione dei dati personali, tutte le informazioni