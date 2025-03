(AGENPARL) - Roma, 20 Marzo 2025

(AGENPARL) – Thu 20 March 2025 Ucraina, Salini: “Vera forza è unità Occidente”

“Andare ad un tavolo diplomatico dicendo già cosa si è disposti a perdere non significa voler ottenere da quel tavolo un risultato in crescita, significa decidere già chi ha perso. E’ vero che l’Europa pecca, perché non ha un soggetto che può inserirsi a quel tavolo, ma la decisione tra Stati Uniti ed Europa di difendere l’Ucraina è stato vero dialogo, quello invece che sta accadendo in questo momento tra Russia e Stati Uniti, venduto come ipotesi diplomatica, non lo è”, ha concluso.

Lo ha detto Massimiliano Salini, europarlamentare di Fi – Ppe, ospite a Tagada’ su La7.

“Da una parte ci sono gli americani, dall’altra i russi e il dialogo non prevede un soggetto ma un oggetto, l’Ucraina. Sul campo, a combattere ci sono Russia e Ucraina: uno dei due combattenti, che ha aggredito, è al tavolo del negoziato, l’aggredito no. Siamo tornati agli accordi di Minsk, dove la Russia fece finta di non aver contribuito all’invasione della Crimea e sedette al tavolo negoziale come soggetto terzo. Con una differenza, che mentre gli altri tentavano di negoziare la pace, la Russia negoziava la guerra successiva che si è puntualmente realizzata, ha spiegato.

“Se riteniamo che il modo per dialogare al fine di ottenere la pace sia mostrarci arrendevoli come il negoziatore Trump sta facendo, avremmo un certo tipo di esito. Se invece riteniamo che il tavolo negoziale e diplomatico si fondi sulla rappresentazione della propria forza, avremmo una unica strada che è quella che stiamo perseguendo, anche con il Rearm Europe, ovvero l’unità dell’Occidente. Le armi sono uno strumento, la vera forza è l’unità dell’Occidente”, ha concluso.

