(AGENPARL) - Roma, 20 Marzo 2025

(AGENPARL) – Thu 20 March 2025 comunicato stampa | Bologna, 20 marzo 2025

Strade, riaperta la SP 79 “Pian di Balestra” in località Trasasso, nel Comune di Monzuno

Sabato 22 riapre anche la SP 55 “Case Forlai” in località Sambucedro, nel Comune di Alto Reno Terme

Riaperta nella serata di ieri la SP 79 “Pian di Balestra” in località Trasasso, nel territorio del Comune di Monzuno, danneggiata dalle intense precipitazioni del 13 e 14 marzo scorso. La pioggia aveva messo in moto una piccola frana tra il km 1 e il km 2, in un punto non ripido, oggi messa in sicurezza e costantemente monitorata. Per riaprire al transito è stata creata una strada bianca lunga circa 30 metri, che è percorribile con limite di velocità a 30 km/h. La strada sarà asfaltata successivamente.

Sabato 22 marzo riaprirà anche la SP 55 Case Forlai (primo tronco) in località Sambucedro, nel Comune di Alto Reno Terme. La strada era stata chiusa al km 3 per lavori di rimozione dei detriti causati da una frana a monte. Entro la giornata di sabato dunque termineranno le operazioni di pulizia e asportazione dei massi e del fango e la circolazione potrà riprendere regolarmente.

