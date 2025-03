(AGENPARL) - Roma, 20 Marzo 2025

(AGENPARL) – Thu 20 March 2025 ROMA, DE PRIAMO (FDI): RIAPERTURA PONTE DELL’INDUSTRIA GRAZIE A SINERGIA TRA GOVERNO E AMMINISTRAZIONE LOCALE

“Per la viabilità di Roma è una boccata di ossigeno. Grazie al Coordinamento del Tavolo per il Giubileo e il lavoro del Sottosegretario Alfredo Mantovano, è stato riconsegnato alla città di Roma il Ponte dell’Industria che, con importanti investimenti del Ministero delle Infrastrutture, torna a collegare due quadranti importanti della città. La realizzazione dell’opera è frutto di un modello sinergico e coordinato tra il Governo Nazionale e Roma Capitale, un metodo di lavoro che sta dando ottimi risultati nel completamento di opere programmate per l’anno giubilare e che rappresenta, ancora una volta, un esempio virtuoso di programmazione e realizzazione di opere pubbliche che dovrebbe essere utilizzato come riferimento in ambito nazionale”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Andrea De Priamo.

