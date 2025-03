Lavoro. Ferrante (FI), Giovani riserva di spinta preziosa, infrastrutture bacino ideale per professionisti del domani

(AGENPARL) - Roma, 20 Marzo 2025

“I giovani rappresentano una preziosa riserva di spinta per le idee e le progettualità sulle quali fondare la nostra società. Creare connessioni stabili con il mondo delle professioni, dando alle nuove generazioni sbocchi e opportunità di crescita, significa gettare le basi per il futuro dell’Italia”. Lo ha dichiarato il deputato azzurro e sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante, intervenuto oggi per le conclusioni dell’incontro “Giovani e Professioni”, promosso al Maschio Angioino da Forza Italia Giovani in collaborazione con la sezione di Napoli di Professione Italia.

“La mia presenza oggi – ha aggiunto Ferrante – vuole anche testimoniare l’attenzione e la particolare sensibilità che il Governo rivolge al tema dell’occupazione giovanile, avvertendo la responsabilità di dover concorrere a creare condizioni favorevoli affinché i giovani possano esprimere il loro talento e contribuire alla crescita del Paese, nel segno di valori come il merito e l’impegno che sono parte integrante del modello sociale incarnato da Forza Italia. Le infrastrutture e i trasporti rappresentano il bacino ideale per le nuove generazioni: è il settore che più di altri può risultare attrattivo per le nuove generazioni e che può trarre maggior giovamento dal loro contributo. In questi anni l’esecutivo ha introdotto misure per incentivare l’autoimprenditorialità giovanile e per sostenere un piano di sgravi fiscali che agevolasse le assunzioni dei giovani. Al contempo, abbiamo messo in campo una calibrata opera di riforme, soprattutto nell’ambito delle costruzioni e degli appalti pubblici, che sta già portando i suoi risultati, dando strumenti moderni, efficaci e dinamici alle forze sane del nostro Paese rappresentate anche dai professionisti del settore, come ingegneri e architetti, ai quali – ha concluso Ferrante – spetta il compito di costruire il Paese del futuro”.

