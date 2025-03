(AGENPARL) - Roma, 20 Marzo 2025

(AGENPARL) – Thu 20 March 2025 Intercettazioni: Costa (FI) “Aspettiamoci interpretazioni elusive”

“La riforma delle intercettazioni è sacrosanta. Consente l’intromissione nella vita privata delle persone solo se c’è un fondato motivo. Detto questo, emerge il solito copione. La magistratura critica e contesta, ma nessuno richiama la separazione dei poteri. Convinzioni e convenienze. Non facciamoci illusioni, come in tante altre occasioni, tenteranno di eludere la norma e di piegarla con interpretazioni creative.” Lo scrive in una nota il deputato di Forza Italia Enrico Costa.

