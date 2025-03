(AGENPARL) - Roma, 20 Marzo 2025

Thu 20 March 2025 IA, AURORA FLORIDIA (AUT): GOVERNO COME BELLA ADDORMENTATA NEL BOSCO

“È un provvedimento imbarazzante, da bella addormentata nel bosco.

Mentre altri paesi corrono, investono, si predispongono a vincere la sfida del futuro, il Governo ancora rimugina e tentenna sui passi da fare.”

Così in aula la senatrice dei Verdi dell’Alto Adige-Südtirol del Gruppo per le Autonomie, Aurora Floridia, sul disegno di legge sull’intelligenza artificiale.

“È un testo che lascia aperte troppe questioni fondamentali. Non impedisce che l’IA diventi uno strumento per il controllo sociale, per la manipolazione delle informazioni, per la discriminazione automatizzata. Non protegge le lavoratrici e i lavoratori dalla sostituzione indiscriminata. Non stabilisce un equilibrio tra innovazione e diritti fondamentali. Non supporta le opportunità degli strumenti predittivi dell’IA per far fronte alla crisi climatica.

Tutti i nostri emendamenti che puntavano a colmare questa ed altre lacune sono stati respinti. Il testo, ad esempio, non vieta l’uso dell’IA per gli armamenti offensivi, non impone trasparenza sugli algoritmi e sul fatto che i dati non diventino merce nelle mani di pochi colossi tecnologici. Inoltre non pone l’intelligenza artificiale a servizio dell’interesse generale, come il monitoraggio dei disastri ambientali, l’efficientamento energetico, l’allerta alle comunità per alluvioni o altri fenomeni atmosferici estremi.

Tutte questioni che si è scelto di non affrontare e che sono sintetizzate da un dato: 300 milioni di investimenti, a fronte dei 109 miliardi che sta investendo ad esempio la Francia.

È soltanto l’ennesima riprova di un Governo incapace di abbracciare le sfide dell’innovazione, di coglierne gli elementi migliori e di proteggere da quelli più pericolosi. È più di un’occasione persa, è un grave danno per tutto il Paese.”