Giustizia: Barelli, impegno FI a 360 gradi per sistema giudiziario efficiente

“Forza Italia si batte da sempre per una giustizia giusta, senza intaccare il principio sacrosanto che chi sbaglia deve pagare.” Lo ha detto Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione dell’evento nazionale del movimento azzurro, “La Riforma della Giustizia di Forza Italia”.

“La separazione delle carriere – ha proseguito – ha lo scopo di mettere sullo stesso piano accusa e difesa, di fronte a un giudice che sia veramente terzo. È necessario poi intervenire sulle correnti della magistratura, che spesso sono state causa di mala giustizia, e questo è un aspetto che abbiamo incluso nella riforma. C’è un dibattito aperto, ma noi andiamo nella direzione del sorteggio. Rigettiamo la tesi secondo cui la politica vuole mettere le mani sulla magistratura. Tuttavia, non vogliamo che, all’interno di una categoria di professionisti equilibrati e competenti, ce ne siano alcuni che non lo sono. Chi è al vertice di queste organizzazioni fondamentali per la vita dei cittadini deve esserlo per capacità e competenza. Vogliamo poi che le intercettazioni siano utilizzate con competenza e coscienza e che siano indispensabili per le indagini. Non possono essere usate in modo indiscriminato, ledendo i diritti della difesa e la privacy delle persone. La riforma della giustizia è stata fortemente voluta da Forza Italia con il consenso dei nostri alleati. Una giustizia lenta e inefficiente incide sulla vita dei cittadini da vari punti di vista, anche sotto il profilo economico. Siamo impegnati a 360 gradi per dotare il Paese di un sistema giudiziario che funzioni, che punisca chi ha sbagliato, ma che metta i cittadini nelle condizioni di potersi difendere”, ha concluso.

