Roma, 20 Marzo 2025

FLEGREI, COSTA (M5S): "MUSUMECI COLPEVOLIZZA I CITTADINI E SI AUTOASSOLVE.

NESSUNA IDEA FATTIVA SU COME PROCEDERE"

Roma, 20 marzo 2025- “Le parole del ministro per il Sud e la Protezione

Civile Nello Musumeci sono state largamente insoddisfacenti. Solo parole,

oltretutto, nessun provvedimento, né un’idea fattiva su come affrontare

davvero l’emergenza restando al fianco di cittadini e imprese. Anzi, sembra

che i cittadini abbiano la colpa di vivere lì. Ma, oggi più che mai, serve

andare oltre gli steccati ed essere pragmatici. Mi sarei aspettato idee su

come risolvere la questione mutui per le case inutilizzabili, come

pianificare le vie di fuga e di raccolta per i più fragili, quali fondi

messi a disposizione per rendere antisismiche le case. Ma nulla di questo

abbiamo ascoltato nell’audizione alla Camera”.

Così il vicepresidente della Camera Sergio Costa.

*Roberto Malfatti*

*Comunicatore politico e sociale*