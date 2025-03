(AGENPARL) - Roma, 20 Marzo 2025

(AGENPARL) – Thu 20 March 2025 Domani Convegno internazionale Comitato One Water Italy ‘Acqua, cura della risorsa e accesso universale’

Domani, venerdì 21 marzo, a partire dalle ore 10, presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati – via di Campo Marzio, 78 – si terrà il Convegno Internazionale ‘Acqua, cura delle risorsa e accesso universale’, organizzato dal Comitato One Water Italy, presieduto da Maria Spena.

Ad aprire i lavori del convegno Paolo Barelli, Capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati, Roberto Gualtieri, sindaco di Roma Capitale e Commissario straordinario del Governo per il Giubileo e Maria Spena, presidente Comitato One Water Italy.

Previsti gli interventi di Antonio Tajani, ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Mons. Rino Fisichella, Pro prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio, Retno Marsudi, inviato speciale per l’Acqua delle Nazioni Unite, il videomessaggio di Jessika Roswall, Commissario Europeo per l’Ambiente, la Resilienza Idrica e un’Economia circolare e competitiva, Maurizio Martina, Vice Direttore Generale Fao, Stephen Borg, Vice Segretario Generale dell’Unione per il Mediterraneo, Andrea Rinaldio, Stockholm Water Prize 2023. A chiudere i lavori l’intervento di Marco Rago, Vicepresidente Comitato One Water Italy.

