(AGENPARL) – Thu 20 March 2025 Ddl intercettazioni: Ronzulli (FI), approvazione è passo avanti per Paese

“L’approvazione del ddl sulle intercettazioni fa fare al nostro Paese un importante passo avanti. Da tempo denunciamo quella deriva che consentiva di intercettare i cittadini senza limiti e senza fine, praticamente a vita, alla ricerca di una prova di reato, qualunque essa fosse. Finalmente si mette fine a questa pratica, senza con questo limitare i poteri di indagine per crimini odiosi e gravissimi, come mafia e terrorismo. Questo ulteriore intervento è un altro tassello di quella grande e profonda riforma della giustizia a cui Forza Italia, con il presidente Berlusconi e l’avvocato Ghedini, lavora da sempre per far sì che il sistema sia davvero ispirato al principio del garantismo e alla tutela dei diritti dei cittadini”. Lo dichiara la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli.