(AGENPARL) - Roma, 20 Marzo 2025

(AGENPARL) – Thu 20 March 2025 Campi Flegrei, Pierro (Lega): mai nessuno ha affrontato emergenza con stessa determinazione di oggi

Roma, 20 mar. – “Nessun governo e nessuna amministrazione ha mai affrontato con la stessa determinazione di oggi l’emergenza bradisismo nei Campi Flegrei, terra straordinaria e affascinante ma purtroppo da sempre caratterizzata da questa criticità. In pochi mesi, questo Governo è intervenuto con risorse significative, stanziando 55 milioni di euro per misure di prevenzione a cui abbiamo aggiunto 490 milioni di euro per rafforzare ulteriormente l’impegno nei confronti dei cittadini. Dopo le recenti scosse, ci siamo mossi con due programmi: uno per gli edifici pubblici e l’altro per le infrastrutture per un costo complessivo di 184 milioni di euro. Siamo ancora in attesa di ricevere dal presidente della Regione Campania una relazione sullo stato di attuazione del programma di adeguamento al sistema di trasporto intermodale per cui protezione civile e commissario pro tempore avevano ricevuto accesso a finanziamenti. Come Lega, continueremo a sostenere con forza le comunità colpite, rinnovando il nostro impegno costante per i Campi Flegrei e per la Campania”.

Lo dichiara il deputato campano della Lega Attilio Pierro, intervenendo in aula dopo l’informativa urgente del Governo sui recenti eventi sismici che hanno colpito l’area dei Campi Flegrei.