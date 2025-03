(AGENPARL) - Roma, 19 Marzo 2025

(AGENPARL) – Wed 19 March 2025 Ue, Germanà (Lega): da sindaci di sinistra pacifismo da salotto

Roma, 19 mar. – “I sindaci di sinistra scendono in piazza anche a Bologna e Firenze. Speriamo non seguano l’esempio di Roma, perché i cittadini non possono pagare per il pacifismo da salotto dei seguaci di Von der Leyen. La pace si ottiene con la diplomazia e atti concreti: lo dicano all’Europa, che preferisce buttare 800 miliardi di euro nel riarmo”.

Così Nino Germanà, vicepresidente dei senatori della Lega.

Ufficio stampa Lega Senato