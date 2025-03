(AGENPARL) - Roma, 19 Marzo 2025

(AGENPARL) – Wed 19 March 2025 Ucraina: Ronzulli (FI), non inseguiamo happening senza strategia di alcuni leader Ue

“Ci sono momenti, come questo, in cui l’opposizione dovrebbe imparare il senso di responsabilità. E quando si parla del silenzio della premier Meloni va detto che non è certo frutto di ignavia, ma è senso di responsabilità e riflessione. Perché non si può continuare a rincorrere i leader europei che fanno happening anche poco chiari, come quelli di Londra e Parigi, senza avere una strategia. Non si possono continuare a fare tavoli senza un minimo di strategia. Finché ci si muove singolarmente, l’Europa continuerà ad apparire debole”. Così a L’aria che tira, su La7, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli