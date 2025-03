(AGENPARL) - Roma, 19 Marzo 2025

(AGENPARL) – Wed 19 March 2025 Shoah: Marti (Lega), ‘viaggi nella memoria’ è legge, per non dimenticare atrocità del passato

Roma, 19 mar – “Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione in via definitiva del disegno di legge per incentivare i ‘viaggi nella memoria’. Grazie a questo ddl della Lega, a prima firma della collega Daisy Pirovano, è stato introdotto un fondo di 2 milioni di euro annui che agevola l’organizzazione delle scuole superiori per i viaggi di istruzione nei campi di concentramento nazisti. Oggi si completa un percorso importante per la scuola e per le nuove generazioni: ringrazio tutte le forze politiche per la sensibilità dimostrata lo scorso gennaio approvando all’unanimità in commissione Cultura al Senato l’emendamento della Lega, a prima firma del relatore Massimiliano Romeo, sull’incremento di un milione di euro l’anno, per un totale di sei milioni, per gli anni 2023, 2024 e 2025 per questi viaggi. L’obiettivo è di far meglio conoscere ai nostri ragazzi le atrocità del passato, gli orrori della Shoah e dell’Olocausto, e di tenere viva la memoria di milioni di innocenti di uno sterminio che non si deve dimenticare”.

Così in una nota il senatore della Lega Roberto Marti, presidente della commissione Cultura a Palazzo Madama.

