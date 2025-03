(AGENPARL) - Roma, 19 Marzo 2025

(AGENPARL) – Wed 19 March 2025 SANITA’, ZULLO (FDI): DA SINISTRA POLEMICHE STRUMENTALI, EMENDAMENTI A DL PRESTAZIONI SANITARIE RAFFORZA IL SSN

“Oggi si commemorava in aula il prof. Marco Biagi e ho ritenuto di non rispondere alle polemiche innescate, ancora una volta, dalle opposizioni sulla questione RSA e assistenza integrativa, riservandomi di ribattere in aula nel momento in cui si discuterà del provvedimento.

Spiace che i colleghi dell’opposizione approfittino di un momento commemorativo per introdurre, una volta di più con tono polemico, argomentazioni che non colgono il senso degli emendamenti che sono nella direzione diametralmente opposta a quella che loro stanno propagandando.

Il tempo è galantuomo, e alla galanteria del tempo mi affido senza lasciarmi trascinare sul terreno becero della polemica strumentale ed ingannevole per i cittadini, e quando si discuterà del dl prestazioni sanitarie avrò modo di illustrare come i due emendamenti rafforzino il Servizio Sanitario Nazionale e tutelino maggiormente le persone fragili”.

Lo scrive in una nota Ignazio Zullo, senatore di Fratelli d’Italia