(AGENPARL) - Roma, 19 Marzo 2025

(AGENPARL) – Wed 19 March 2025 Palestina, Barbera (Prc): “Domani a Roma al Pantheon per denunciare i nuovi

bombardamenti israeliani”

“Domani, giovedì 20 marzo, anche a Roma saremo insieme alle associazioni

palestinesi e ad altre organizzazioni nuovamente in piazza, alle 17.00, al

Pantheon, per denunciare la violazione da parte di Israele del cessate il

fuoco e i nuovi bombardanìmeti a tappetto su tutta la Striscia di Gaza.

Bombardamenti che hanno determinato una nuova strage di civili palestinesi,

con quasi mille morti in appena 48 ore. Ma non solo, visto che gli Stati

Uniti e Israele non hanno voluto risparmiare in questi giorni neanche la

Siria, il Libano e lo Yemen, mentre la Cisgiordania è diventata teatro di

una brutale operazione militare israeliana nei campi profughi. Il tutto

nella più completa indifferenza dei governi e media occidentali che si

riempiono la bocca di democrazia e diritti umani, ma che in realtà hanno le

mani sporche del sangue palestinese”. E’ quanto dichiara Giovanni Barbera,

membro della Direzione nazionale di Rifondazione Comunista.