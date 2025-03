(AGENPARL) - Roma, 19 Marzo 2025

Si terrà domani, giovedì 20 marzo, alle ore 15:30, presso il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (via XX Settembre, 20), la conferenza stampa dal titolo: “Legno: il ministro Lollobrigida presenta le iniziative per l’uso in edilizia nel cratere 2016”.

Favorire l’utilizzo del legno nell’edilizia per la ricostruzione in corso nel più grande cantiere d’Europa: quello del cratere sisma 2016, nell’Appennino centrale. Si tratta di un materiale sostenibile e antisismico che, in quell’area di otto mila chilometri quadrati, rappresenta anche una opportunità per dare valore aggiunto alla risorsa locale più importante.

Sono previsti gli interventi del Ministro del Masaf, Francesco Lollobrigida; del Commissario Straordinario al Sisma 2016, Guido Castelli; del Presidente della Fondazione Symbola, Ermete Realacci; del Presidente di FederlegnoArredo, Claudio Feltrin e del Presidente del Cluster Nazionale Italia Foresta Legno, Alessandra Stefani.

