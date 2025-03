(AGENPARL) - Roma, 19 Marzo 2025

(AGENPARL) – Wed 19 March 2025 Donne: Ronzulli (FI), inclusione in ruoli leadership grande opportunità di

crescita

“L’inclusione delle donne nel lavoro e nei ruoli di leadership rappresenta

un’opportunità di crescita straordinaria. Se in Italia riuscissimo a

portare il tasso di occupazione femminile ai livelli di quello maschile,

potremmo avere un incremento del Pil del 15%. Ma a livello globale ci

vorranno ancora circa 135 anni per raggiungere la parità. E anche nel

nostro Paese, solo il 35% dei posti nei Cda è occupato da donne e solo il

30% dei dirigenti pubblici sono donne. Dobbiamo smantellare le barriere

strutturali e culturali che impediscono alle donne di raggiungere ruoli di

vertice. Abbiamo avuto donne che hanno ricoperto cariche importantissime,

come la prima Presidente del Senato, la prima Presidente della Corte

Costituzionale, la prima donna Presidente del Consiglio. Io spero che una

bambina possa guardarle e pensare ‘Posso farlo anch’io’. Fino a quando non

raggiungeremo questo obiettivo, il nostro impegno deve rimanere costante”.

Così la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia

Ronzulli, intervenendo al convegno “Equity & inclusion, oltre le barriere:

liberare il potenziale delle persone per la crescita delle organizzazioni”.