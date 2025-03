RADICALI ITALIANI: DISOBBEDIREMO AL DIVIETO DI PRIDE A BUDAPEST

(AGENPARL) - Roma, 18 Marzo 2025

(AGENPARL) – Tue 18 March 2025 “La norma appena approvata dal Parlamento ungherese, che vieta lo

svolgimento del Pride di Budapest, rappresenta un attacco gravissimo alle

libertà fondamentali e ai diritti delle persone LGBTQ+. L’Ungheria di

Viktor Orbán si conferma, ancora una volta, un Paese che calpesta lo stato

di diritto, percorrendo la via di un autoritarismo inaccettabile,

specialmente nello spazio europeo. Di fronte a questa ennesima violazione

dei diritti umani, non possiamo restare in silenzio. Radicali Italiani

parteciperà ai Pride in Ungheria, sfidando questa legge vergognosa e

praticando la disobbedienza civile contro un regime che vuole spegnere ogni

voce di libertà. La comunità LGBTQI+ non può essere cancellata per decreto:

Orbán e il suo governo troveranno di fronte a loro una resistenza

determinata, in Ungheria e in tutta Europa”. Così in una nota il Segretario

di Radicali Italiani Filippo Blengino.

*–*

*Francesco Rosati*

Responsabile stampa Radicali Italiani

*Scrivi S47 **per il tuo 2×1000 **a Radicali Italiani!*