(AGENPARL) – Tue 18 March 2025 Ex ILVA, Bellomo (Lega): continuità aziendale possibile nella tutela di salute e ecologia

Roma, 18 mar. – “L’ILVA per anni ha rappresentato un’eccellenza italiana ad impatto strategico su tutto il territorio nazionale e deve continuare ad essere il gioiello d’Europa. Questo provvedimento consentirebbe di far lavorare le persone nella tutela della loro salute e dell’ecologia. Sembra assurdo da dire, ma è possibile farlo. Le opposizioni dimenticano di dire che il provvedimento già prevede una serie di obblighi a tutela di ambiente e salute che il Governo ha implementato e garantito”.

Così il deputato della Lega Davide Bellomo esprimendo il voto favorevole in seguito alla discussione del decreto legge ex ILVA.