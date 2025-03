covid 2025

(AGENPARL) - Roma, 18 Marzo 2025

(AGENPARL) – Tue 18 March 2025 Si celebra oggi, martedì 18 marzo, la Giornata nazionale in memoria di tutte

le vittime del Covid, fortemente voluta e istituita con legge dal Senato.

Il Comune di San Giovanni in Marignano ha realizzato nel 2021 una lapide

ricordativa all’ingresso del Cimitero Capoluogo e piantato un ulivo a

memoria di un periodo estremamente difficile per i cittadini e la comunità

tutta. La zona è ricca di piante e fiori grazie anche alla cura dei

cittadini che continuano a tenerne viva la memoria.

Anche quest’anno abbiamo voluto porgere un ricordo listando a lutto le

bandiere del Municipio e recandoci al Cimitero Capoluogo per lasciare un

mazzo di gerbere colorate donate da Fioreria d’Arte Mazzini Monica.

Presenti, la Sindaca, il ViceSindaco ed i Consiglieri Bartolini e Cinquilli,

che sono stati poi raggiunti dal Consigliere Lucchetti in rappresentanza

della cittadinanza.

Laura Pontellini

Ufficio Cultura, Eventi, Turismo

Segreteria del Sindaco

Comune di San Giovanni in Marignano

