(AGENPARL) - Roma, 17 Marzo 2025

(AGENPARL) – Mon 17 March 2025 Giustizia: Bizzotto (Lega), Tribunale della Pedemontana progetto necessario per il territorio

Vicenza, 17 mar – “L’istituzione del nuovo Tribunale della Pedemontana a Bassano del Grappa è una scelta strategica e indispensabile per garantire una giustizia più efficiente ai cittadini e alle imprese di tutto il Veneto. Il Tribunale della Pedemontana, che servirebbe un’area di oltre 500.000 abitanti e 72 comuni tra le province di Vicenza, Padova e Treviso, cuore pulsante dell’economia nazionale e uno dei distretti produttivi più importanti d’Europa, non toglie nessun servizio ai tribunali già esistenti e rappresenta un’opportunità che il nostro territorio non può lasciarsi sfuggire. Il sostegno dei Comuni, di tutte le categorie economiche, della Regione Veneto con il presidente Zaia e del Ministero della Giustizia con il Ministro Nordio e il sottosegretario Ostellari, dimostra che questa battaglia non ha colori politici ma risponde a un’esigenza concreta del territorio e della popolazione”.

Lo dichiara la senatrice Mara Bizzotto, vicepresidente vicario del gruppo Lega al Senato, prima firmataria del Disegno di Legge per l’istituzione del Tribunale della Pedemontana, sottoscritto anche dai senatori veneti Luca De Carlo (FDI), Antonio De Poli (UDC), Barbara Guidolin (M5S) e Daniela Sbrollini (Italia Viva).

__________

Ufficio stampa Lega Senato