PD: DOMANI SECONDA TAPPA IN EMILIA-ROMAGNA DEL VIAGGIO IN ITALIA CHE PRODUCE E CHE LAVORA, APPUNTAMENTI A COPPARO, BOLOGNA E CLEVALCORE.

PRODUCE E CHE LAVORA, APPUNTAMENTI A COPPARO, BOLOGNA E CLEVALCORE.

Domani, lunedì 17 marzo, prosegue in Emilia-Romagna il Viaggio del Partito

democratico nell’Italia che produce e che lavora promosso dal Forum

Politiche industriali del Pd coordinato dall’ex ministro del Lavoro Andrea

Orlando, che vedrà i successivi appuntamenti in Liguria, Veneto, Piemonte e

a seguire tutte le altre Regioni nelle quali saranno ascoltate le voci

delle eccellenze industriali e le preoccupazioni delle tante realtà in

crisi, abbandonate a loro stesse. Un viaggio nei distretti industriali per

confrontarsi con lavoratori, imprese, parti sociali, organizzazioni di

categoria, amministratori locali. Un percorso che si accompagna ai seminari

di approfondimento già avviati sulle politiche industriali coinvolgendo

esperti, docenti universitari, analisti, rappresentanti delle

organizzazioni sindacali e datoriali, e di una newsletter “Industria25”.

Con l’obiettivo di definire le proposte del Partito Democratico per una

nuova stagione di reindustrializzazione del Paese verso una conferenza

nazionale che si terrà in tarda primavera.

Domani, alle ore 10, la prima tappa della delegazione Pd sarà a Copparo, in

provincia di Ferrara, per un incontro sulla vertenza Berco davanti allo

stabilimento. A seguire, alle ore 13, una visita alla Seragnoli GD Italy a

Bologna. Alle ore 15 punto stampa dell’ex ministro del Lavoro e

responsabile Politiche industriali del Pd presso il Circolo PD Passepartout

in via Galliera 25 a Bologna. Alle ore 16.30 prevista una visita alla

Magneti Marelli di Crevalcore, nella Città metropolitana di Bologna.

Infine, alle ore 18.30, un incontro sui referendum con la Cgil a San

Giovanni in Persiceto nella Città metropolitana di Bologna.

Lo rende noto il Partito democratico.

