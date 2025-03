(AGENPARL) - Roma, 16 Marzo 2025

(AGENPARL) – Sun 16 March 2025 Lavoro. Mancini (FdI): da governo politiche di sostegno proiettate al futuro

“Le politiche attive di sostegno al lavoro danno frutti stabili e proiettati sul futuro, l’esatto contrario delle pratiche assistenziali che hanno puntato sul reddito di cittadinanza con l’illusione di rispondere al problema della mancata occupazione. Purtroppo, come si è visto, si trattava di una soluzione temporanea e marcatamente elettorale e quindi priva di ogni beneficio duraturo, nonostante i miliardi di euro che è costata alla comunità.

Con gli interventi mirati del Governo di Giorgia Meloni a favore dei lavoratori e delle imprese che assumono, l’occupazione raggiunge livelli record, la disoccupazione è al minimo storico e si riduce l’area del precariato.

Nel 2024, inoltre, è da sottolineare la crescita del lavoro femminile: le donne hanno determinato il 55% del saldo occupazionale dell’anno. Il tasso di crescita delle lavoratrici, pari al +2,3%, è stato infatti ben superiore a quello degli uomini attestato al +1,4%.

Non solo, la crescita in termini occupazionali delle donne ha registrato anche un miglioramento della condizione professionale e contrattuale: è aumentato il numero di quadri e dirigenti femminili e delle imprenditrici, a cui si accompagna un balzo delle occupate nelle professioni intellettuali e tecniche.

I numeri ci confermano che oggi ci stiamo avviando verso una soluzione concreta ai problemi trascurati per decenni, ridando così vera dignità ai lavoratori. Abbandonata definitivamente ogni deviazione assistenzialistica, abbiamo finalmente imboccato la strada giusta per colmare il divario con la media europea in termini di occupazione e affermare veramente la centralità del lavoro, come scritto nella nostra Costituzione”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Paola Mancini, componente della commissione Lavoro in Senato.

