Comunicato stampa – Carcere di Foggia senza materassi? Sulla stampa una fake news

Giustizia

COMUNICATO STAMPA

CARCERE DI FOGGIA SENZA MATERASSI?

MINISTERO: “SULLA STAMPA UNA FAKE NEWS”

Roma, 16 marzo 2025 – In relazione all’articolo apparso sulla stampa oggi –

‘Sold out al carcere di Foggia. “Niente letti e materassi” – nel quale si dà

notizia della carenza di materassi e letti presso la Casa Circondariale di

Foggia, il Ministero della Giustizia per il tramite del Provveditore regionale

per la Puglia e la Basilicata, Carlo Berdini, segnala che la stessa è destituita

di ogni fondamento.

In particolare, con la recente fornitura (per quanto riguarda i materassi) e

con il riutilizzo dei letti recuperati presso altre sezioni detentive, ove sono in

corso dei lavori di ristrutturazione, sono state soddisfatte tutte le esigenze.

E’ inoltre disponibile una congrua scorta di letti e materassi sufficienti a

soddisfare anche le future esigenze. Il Provveditorato provvederà comunque

a monitorare costantemente la situazione intervenendo per qualsivoglia

necessità in tal senso.

