UE: CATTANEO (FI), “CONDIVIDO APPELLO METSOLA PER EUROPA UNITA E DETERMINATA”

“Condivido pienamente le parole della Presidente Metsola: “Non esiste vera pace senza libertà”. Un concetto che ribadisce l’importanza di un’Europa unita e determinata, capace di agire con coraggio per difendere i suoi valori fondanti. Investire nella difesa e rafforzare la collaborazione con la NATO sono passi cruciali per garantire sicurezza e stabilità. L’Europa, con le sue radici cristiane e la sua storia di integrazione, deve continuare ad essere un faro di democrazia e progresso. Con Antonio Tajani dopo questa iniziativa di oggi ad Ancona, proseguiamo a organizzare le prossime tappe in preparazione al congresso di Valencia, rivendicando oggi come ieri, con coerenza i nostri valori di buon europeismo.” Lo dichiara in una nota Alessandro Cattaneo, deputato e Responsabile dei dipartimenti di Forza Italia.

