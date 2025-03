(AGENPARL) - Roma, 8 Marzo 2025

(AGENPARL) – sab 08 marzo 2025 Trentino, Cattoi (Lega): aggressione a militante segno che clima è torbido, prevalga il confronto sempre

Roma, 8 mar. – “Quello che è accaduto questa mattina a Mori, dove un nostro militante è stato aggredito da un uomo italiano di origine straniera senza alcun motivo, preoccupa ed è segno che l’intolleranza e la violenza purtroppo sono ancora troppo radicate nel nostro territorio. Il clima è torbido e il confronto politico inquinato da episodi gravissimi che non trovano alcuna giustificazione. La Lega è in prima linea per garantire città più sicure e una vita tranquilla ai nostri cittadini: libertà, confronto e pace devono sempre essere garantiti. Il nostro impegno non si ferma e continueremo a chiedere uno sforzo in più, soprattutto alle autorità locali, per tutelare famiglie, bambini e i soggetti più fragili. Al nostro militante Mario Fiorini rivolgiamo un abbraccio e tutta la nostra vicinanza. Ai militanti della sezione di Mori dai quali stamane mi sono recata personalmente e con i quali ho condiviso momenti di paura e sgomento rinnovo vicinanza ed impegno a continuare insieme a loro l’attività politica per le prossime comunali di maggio: gesti come questi sono intollerabili nelle nostre comunità montane ma non fermeranno il nostro impegno politico. Ringrazio i colleghi parlamentari di tutte le forze politiche per la solidarietà e la vicinanza che stanno dimostrando in queste ore nei confronti della Lega e dei nostri militanti. Alle forze dell’Ordine intervenute per bloccare l’aggressore esprimiamo il nostro ringraziamento per il loro lavoro quotidiano al servizio delle nostre comunità”.

Lo dichiara la deputata trentina della Lega Vanessa Cattoi presente stamane a Mori.