TERZO SETTORE: BONAFONI (PD), BENE OK UE A NORME FISCALI

“Il disco verde della Commissione europea al pacchetto fiscale per il Terzo

settore è sicuramente una buona notizia attesa dall’inizio del percorso di

riforma avviato nel 2016.

La semplificazione della cornice fiscale in cui opera il mondo della

solidarietà sociale è una condizione indispensabile per il buon

funzionamento delle migliaia di enti che rappresentano un unicum nel

panorama europeo dal punto di vista socioeconomico.

Auspico che alla definizione di questo iter si accompagni una attuazione

realmente inclusiva che possa abbracciare le esigenze di tutte le realtà,

anche di piccole dimensioni, che compongono il variegato universo del Terzo

Settore.

Le norme debbono infatti servire per rafforzare un’infrastruttura sociale e

democratica così essenziale alla coesione del nostro Paese”.

Così in una nota Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria nazionale

del Partito Democratico con delega al Terzo Settore e all’Associazionismo.

Roma, 8 marzo 2025

