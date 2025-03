(AGENPARL) - Roma, 8 Marzo 2025

(AGENPARL) – sab 08 marzo 2025 Sport, Scurria (FDI). Movimento Sportivo Popolare Italia: un onore essere stato eletto Presidente della Consulta Nazionale

2Sono davvero onorato e grato per essere stato eletto Presidente della Consulta Nazionale del Movimento Sportivo Popolare, un movimento che vanta 5000 associazioni e mezzo milione di tesserati circa. Questo ruolo rappresenta per me una grande responsabilità e una straordinaria opportunità di lavorare per il bene dello sport e delle persone che lo vivono ogni giorno. Ringrazio il Presidente del Movimento Popolare Sportivo Gianfrancesco Lupattelli e tutto il Consiglio Nazionale per la fiducia accordata. Il mio impegno sarà rivolto a promuovere i valori dello sport, dell’inclusione e del benessere per tutti, per costruire un futuro migliore per le nuove generazioni di atleti e per la comunità sportiva italiana”.

Lo dichiara il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia, il senatore Marco Scurria.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica