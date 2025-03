(AGENPARL) - Roma, 8 Marzo 2025

(AGENPARL) – sab 08 marzo 2025 ROSSELLO (FI): “CON INIZIATIVA ‘ILLUMINA’ PIÙ SICUREZZA E LUCE PER LE NOSTRE CITTÀ”

“Con il Segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani e la responsabile nazionale di Azzurro Donna Catia Polidori, abbiamo presentato la proposta di mozioni unificate per far fronte alla scarsa illuminazione pubblica in molte aree di Roma, Milano e Napoli portando all’attenzione un problema urgente, che mina la sicurezza e il benessere dei cittadini, in particolare delle donne e delle persone più fragili. In particolare abbiamo presentato con Iris Savastano (Napoli Grande Città) e Luisa Regimenti (Roma Grande Città) una proposta per coadiuvare le misure per la sicurezza in alcune zone. È fondamentale intervenire per potenziare l’illuminazione in luoghi critici come periferie, parchi, fermate dei mezzi pubblici, sottopassi, prossimità metropolitane e tram, parcheggi e quartieri colpiti dalla desertificazione commerciale. La proposta mira a chiedere di investire in tecnologie efficienti e sostenibili, garantendo risorse specifiche per le zone più a rischio, a costi contenuti. Milano Roma e Napoli sono solo alcuni esempi di città e tutte le nostre città meriterebbero di essere moderne, sicure e accoglienti per tutti. La sicurezza e il decoro urbano sono temi che riguardano ogni cittadino. È tempo di agire per restituire a ogni città’ la sua luce e il suo splendore.” Lo dichiara in una nota Cristina Rossello, deputata e coordinatrice cittadina di Forza Italia a Milano.

