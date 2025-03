(AGENPARL) - Roma, 8 Marzo 2025

(AGENPARL) – sab 08 marzo 2025 ROMA, PELLEGRINO (FDI): DONNE SPINTONATE E INSULTATE DA PRESIDENTE MUNICIPIO 10, CHIEDA SCUSA

“Quello che è successo oggi alla riunione sulla situazione dei rifiuti nel Municipio X di Roma ha dell’assurdo. Nel giorno della festa internazionale delle donne il Presidente Falconi, messo alle strette dalle domande della platea e dei ragazzi di Gioventù Nazionale, e dai dati di fatto che venivano riportati, ha pensato prima di rimuovere la moderatrice, facendola sostituire da una persona di sua fiducia per prendere l’elenco degli interventi, e poi di arrivare a spintonare una delle presentatrici della mozione contro il centro raccolta dei rifiuti. Lo sappiamo che storicamente ai politici romani del Pd non piace il confronto, ma pensavamo che in un giorno così, e per una tematica così seria avrebbero voluto dire la loro in maniera pacifica, invece è stata scelta come sempre la via della prepotenza e della prevaricazione. Credo che servano immediatamente delle scuse rivolte anche ai nostri militanti e a tutti i cittadini del municipio 10, per la figura fatta oggi e per la situazione dei rifiuti nel nostro territorio”.

Lo scrive in una nota Cinzia Pellegrino, senatrice di Fratelli d’Italia.

