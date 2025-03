Femminicidio, De Rosa (Fi): “Cambiamento epocale per arginare vuoto culturale”

(AGENPARL) - Roma, 8 Marzo 2025

Ancora una volta questo Governo sta dando dimostrazione di serietà e competenza. Oggi nella giornata dedicata alla festa della donna, è stato introdotto e proposto un nuovo ddl che prevede l’ergastolo per chi si macchia del reato di femminicidio. Linea dura e severa, indispensabile però, per mettere fine ai tanti omicidi che si registrano agni anno. Una piaga inarrestabile che ha mietuto vittime innocenti, troppe. Con questo ddl siamo di fronte ad un cambiamento epocale, uno spartiacque che segna in maniera decisa una problematica che per troppo tempo è stata sottovalutata. Di recente In Senato, mi sono fatto promotore dell’iniziativa “Prima ancora del mai più”, l’evento mirava a sensibilizzare le coscienze e soprattutto ad intervenire in maniera preventiva, per arginare quello che definisco un vero e proprio vuoto culturale, un crepuscolo sociale che si deve debellare con ogni mezzo. Forza Italia da sempre è schierata a favore delle donne, è impensabile ed inaccettabile chi ancora oggi, usi l’arma della violenza per prevaricare su quelle che la scienziata Rita Levi Montalcini definì come “colonna vertebrale della nostra società”, ovvero le donne.

Così in una nota il Senatore di Forza Italia Raffaele De Rosa, membro della Commissione Straordinaria per la Tutela e la Promozione dei Diritti Umani.

