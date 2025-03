(AGENPARL) - Roma, 8 Marzo 2025

Rimini 8 marzo 2025

Dichiarazione dell’assessora alle Politiche europee Valentina Ridolfi:

Ambiente, digitale, sostenibilità sono io macrotemi e le sfide che almeno negli ultimi due decenni dettano l’agenda dell’Europa in chiave economica e di sviluppo dei territori. Traiettorie che si sovrappongono con quelle che Rimini ha intrapreso già da tempo, in una ‘visione che si allarga’ dai livelli locali, a regionali, nazionali ed europei. Una condivisione di obiettivi e principi che si traduce in progetti e azioni concrete attraverso le opportunità offerte proprio dalla programmazione europea, come è possibile capire facendo una panoramica degli interventi di rigenerazione, infrastrutturazione e innovazione che Rimini ha portato a termine e sta realizzando.