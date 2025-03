CARCERI, RADICALI-AZIONE A SALUZZO: ALCUNI MIGLIORAMENTI MA RESTANO CRITICITÀ

(AGENPARL) - Roma, 8 Marzo 2025

(AGENPARL) – sab 08 marzo 2025

della visita compiuta oggi da Radicali italiani e Azione nella casa di

reclusione di Saluzzo (Cn).

Una visita, spiega una nota, “per continuare il lavoro di monitoraggio

delle strutture e della qualità di vita di personale e persone detenute”

“Il padiglione vecchio presenta ancora alcuni problemi strutturali, come la

mancanza dell’acqua calda e delle docce in cella – osserva Alice Depetro,

della Direzione nazionale Radicali Italiani. “Ciò nonostante, il

riscaldamento è migliorato dagli scorsi anni mentre va sottolineata la

difficoltà dei magistrati di sorveglianza a visitare la struttura,

soprattutto a causa di problemi di organico. È molto positivo invece che

sia presente il progetto “Spem” di supporto psicologico agli agenti della

Polizia Penitenziaria, anche se ha raccolto poche adesioni non avendo

accesso anonimo. “.

Per Daniela Ruffino, deputata di Azione ”

Bene anche la copertura della pianta organica dei 7 educatori.

Altro aspetto importante è la capienza del carcere, con 352 detenuti su una

capienza massima di 400.

Molti i laboratori, su 352 detenuti infatti oltre 100 sono occupati.

La gestione dell’alta sicurezza quindi non impedisce la forte motivazione

dei detenuti nel frequentare i corsi professionali, piuttosto che la scuola

media o la scuola superiore e i corsi universitari ed è certamente un fatto

positivo.

Tra le note dolenti, segnalo invece che manca ancora un Comandante

assegnato al carcere di Saluzzo e debbono essere coperti i ruoli di polizia

penitenziaria, perché si verifica una carenza dell’85% sui sovrintendenti e

del 60% per la figura degli ispettori”.

Domani I Radicali saranno in visita al carcere di Cuneo

