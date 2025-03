8 Marzo: Rosso (FI), donne colpite dall’odio proprio oggi

(AGENPARL) - Roma, 8 Marzo 2025

“Un atto di odio che risuona ancor più vile e ripugnante, perché attuato in

questa Giornata internazionale della donna. Esprimo tutta la mia

solidarietà a Giorgia Meloni, Ursula Von der Leyen e Anna Maria Bernini,

vittime di oltraggio durante una manifestazione a Torino nella quale sono

state esposte foto con i loro volti coperti di sangue. Un corteo che doveva

dire no alla guerra, si è trasformato in un inno alla violenza che non può

essere tollerato e sul quale esprimo la più ferma e dura condanna. In una

società libera e democratica, il dissenso deve essere espresso attraverso

il dialogo e il rispetto delle istituzioni, non con atti di vandalismo che

offendono la civile convivenza”. Così in una nota il senatore Roberto

Rosso, vice capogruppo di Forza Italia al Senato e vicecoordinatore del

partito in Piemonte.