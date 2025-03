(AGENPARL) - Roma, 8 Marzo 2025

(AGENPARL) – sab 08 marzo 2025 8 MARZO: MARROCCO (FI), “RIFLETTERE SUL CAMMINO ANCORA DA FARE”

“In occasione della Festa della Donna, l’8 marzo, il governo ha approvato un disegno di legge che introduce il femminicidio come reato autonomo, punibile con l’ergastolo. Una decisione storica che segna una svolta nella lotta alla violenza di genere, riconoscendo la gravità di un fenomeno che rappresenta una delle più vergognose violazioni dei diritti umani. Oltre al femminicidio, il provvedimento inasprisce le pene per maltrattamenti, revenge porn e violenza sessuale, dimostrando una maggiore attenzione verso tutte le forme di abuso che colpiscono le donne. Questa legge non è solo un atto simbolico, ma un passo concreto per proteggere le vittime e punire i colpevoli. Tuttavia, la vera sfida resta culturale: educare al rispetto e alla parità di genere è essenziale per prevenire la violenza. La Festa della Donna diventa così un momento per celebrare i progressi, ma anche per riflettere sul cammino ancora da fare. La strada è lunga, ma ogni passo avanti è un segnale di speranza per un futuro più giusto e sicuro per tutte.” Così in una nota Patrizia Marrocco, deputata di Forza Italia.​​​​

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma