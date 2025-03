(AGENPARL) - Roma, 7 Marzo 2025

(AGENPARL) – ven 07 marzo 2025 Immigrazione, Ostellari: La Lega non insulta ma risolve i problemi

Roma, 7 marzo – “Da ministro dell’Interno Matteo Salvini ha ridotto come nessun altro prima di lui i morti in mare e gli sbarchi di immigrati irregolari. Per questo invece di ricevere un premio, ha dovuto subire un processo. È sbalorditivo che ora, non potendo colpire lui, si decida di far pagare agli italiani onesti un risarcimento del tutto ingiustificabile. La Lega non insulta, risolve i problemi dei cittadini che chiedono sicurezza. Basta demagogie, basta sentenze politiche”.

Così il senatore Lega Andrea Ostellari, sottosegretario alla Giustizia.