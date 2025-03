(AGENPARL) - Roma, 7 Marzo 2025

(AGENPARL) – ven 07 marzo 2025 comunicato stampa | Bologna, 7 marzo 2025

Gaggio Tech, dichiarazione del sindaco metropolitano Matteo Lepore

“La soluzione per la crisi della Gaggio Tech non può essere il licenziamento dei lavoratori, che rischiano peraltro di rimanere a breve senza cassa integrazione. Com’è accaduto nella crisi della ex Saga Coffee nel 2021 le istituzioni sono compattamente a fianco dei lavoratori nel dire no ad una decisione unilaterale di chiusura dello stabilimento. Alcuni elementi per ripartire sono già presenti: dalla decisione del socio di minoranza di mantenere la produzione della lamiera, all’ipotesi di nuovi investitori o di nuovi clienti. Bene la decisione di prendere due settimane di tempo per valutare tutti gli elementi che possano favorire la continuità aziendale. Se c’è da riprendere una mobilitazione, saremo a fianco dei lavoratori e delle lavoratrici ora come allora.”

