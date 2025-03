(AGENPARL) - Roma, 7 Marzo 2025

(AGENPARL) – ven 07 marzo 2025 FI: Casasco, industria che crea valore aggiunto deve essere priorità

“Forza Italia crede fortemente che l’industria sia un volano dell’economia reale e sociale. Oggi, in Italia e in Europa, i dati parlano di declino e di un rischio non solo di de-industrializzazione, ma addirittura di desertificazione. Abbiamo avuto un miglioramento dell’occupazione – ha proseguito – ma non un aumento del Pil, perché è diminuita la produzione industriale. Oggi abbiamo la necessità di investire, di parlare di industria, anche per combattere l’ideologia anti-industriale portata avanti da Timmermans e Greta Thunberg. Se non pensiamo all’industria come motore della crescita vera, non saremo competitivi né produttivi e non riusciremo a reggere il nostro sistema di welfare”.

Lo ha detto Maurizio Casasco, deputato di Forza Italia e responsabile del dipartimento Economia del partito, presentando in conferenza stampa alla Camera il Piano Industriale per l’Italia e per l’Europa.

“E’ per questo che Forza Italia – ha proseguito – dopo avere ascoltato il sistema imprenditoriale e produttivo, ha prodotto un documento, il Piano Industriale per l’Italia e per l’Europa. Il PPE sta facendo moltissimo in Europa grazie anche al nostro segretario nazionale che ne è vicepresidente. Dobbiamo far capire che non abbiamo bisogno di regolamentazioni, ma di insistere sulla competitività, attraverso la ricerca, lo sviluppo, l’innovazione, i sistemi digitali. Dobbiamo pensare anche all’industria privata: abbiamo un differenziale dell’1,5% del PIL sulla ricerca e lo sviluppo, contro gli Stati Uniti che hanno il 2,8%, quindi il tema della ricerca, dello sviluppo, dell’innovazione è fondamentale. Il documento è diviso in due parti. Nella prima si parla di energia, economia circolare, lavoro e formazione, ricerca e innovazione, fisco, finanza e mercato dei capitali, piano di regolamentazione, logistica, trasporti e infrastrutture, intelligenza artificiale e digitale, investimenti, rilancio del Mezzogiorno, difesa e space economy. Settori che sono non separati ma in connessione uno con l’altro. Nella seconda parte ci siamo occupati delle diverse categorie: industria automotive, siderurgica, meccanica, farmaceutica, filiera chimica, agroindustria, filiera moda, legno e arredo, settori imballaggi. Dobbiamo avere il coraggio di scegliere le priorità. La priorità, oggi è l’industria che crea valore aggiunto”, ha concluso.

