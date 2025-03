(AGENPARL) - Roma, 7 Marzo 2025

(AGENPARL) – ven 07 marzo 2025 Femminicidio; Ronzulli (FI): priorità di governo e maggioranza è difesa delle donne

“Un passo avanti nella lotta contro la violenza di genere, la dimostrazione che la difesa delle donne è fra le priorità del governo e della maggioranza. Era necessario uno strumento più incisivo per contrastare la spirale sempre più drammatica di femminicidi, per tendere una mano a tutte le donne, per le vittime che non hanno più voce e per chi da anni combatte per questa riforma. Il governo ha dato una risposta chiara e decisa a un’emergenza che non può più essere ignorata. E l’ha fatto alla vigilia della festa della donna, come atto simbolico ma anche concreto. Con questo disegno di legge, affermiamo con forza che il femminicidio non è un delitto come gli altri: è un attacco ai diritti fondamentali delle donne e alla nostra società. Questo è solo l’inizio: ora è fondamentale un percorso rapido ed efficace affinché il Parlamento trasformi questa proposta in legge. Ogni passo avanti in questa direzione è una conquista di civiltà e giustizia. Non ci fermeremo fino a quando ogni donna potrà vivere libera dalla paura”. Così la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato Licia Ronzulli.